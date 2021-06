Scendono da un camion e scappano, dieci tori in fuga

L'episodio nel pomeriggio a Ca' Tron di Roncade. Intervenuti i carabinieri forestali e la polizia locale: animali ripresi ad un chilometro mentre erano in un prato

Via Cà Tron

Ha avuto vita breve la rocambolesca fuga di un gruppo di dieci tori che dovevano scendere da un camion per essere sistemati in un recinto, all'esterno di un'azienda agricola di Ca' Tron di Roncade. Gli animali sono stati circondati e isolati in un prato ad un chilometro circa da dove erano fuggiti. Intervenuti sul posto i carabinieri forestali e la polizia locale di Roncade.