Muore provando la moto di un amico, domani i funerali di Daniele Gnoffo

Si svolgeranno domani 4 novembre, alle 10,15 presso la chiesa monumentale di Castello Roganzuolo, i funerali di Daniele Gnoffo, il giovane di 18 anni di San Fior morto nel pomeriggio del 1 novembre in un incidente stradale lungo via Galilei. "Papà, mamma, Nicholas, so che non siete arrabbiati con me, so anche che sapete che mi stavo divertendo, ero e sono felice. Vi voglio infinitamente bene, più della mia vita" hanno scritto i familiari nell'epigrafe.

A uccidere Davide è stata forse una bravata a bordo di una moto, una Motard, che si era fatto prestare da uno degli amici. Il sinistro era avvenuto intorno alle 16. Il giovane è salito sul mezzo e avrebbe "sgommato" in direzione di via Ferrovia. Ma fatto qualche centinaio di metri Daniele ha perso il controllo del mezzo: è stato sbalzato finendo sull'asfalto della strada e poi contro una cancellata. Per lui, malgrado i soccorsi del Suem118, intervenuto anche con un elicottero, non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia è stata posata una rosa rossa e un biglietto di saluto degli amici. Il sindaco di San Fior Giuseppe Maset, che ieri ha portato le condoglianze della comunità di San Fior al papà, alla mamma e al fratellino di Daniele stretti un dolore immenso, ha rilanciato l'ipotesi che anche l'altra sera il lungo stradone di via Galilei fosse in corso una competizione di impennate in moto lungo il rettilineo. «E' una roulette russa che si fa con la vita - ha detto il primo cittadino - i giovani cercano emozioni forti ma poi ci scappa la disgrazia».