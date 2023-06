Tragedia sfiorata sulla Treviso-Mare, feriti due bambini

Due bambini sono rimasti feriti in un pauroso incidente avvenuto intorno alle 17,15 di oggi sulla Treviso-Mare, a San Vendemmiano, all'altezza di via Trieste. Per ragioni in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un'auto e un piccolo furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la vettura, che è carambolata ed è finita col rovesciarsi sul ciglio della strada. Oltre ai bambini coinvolti nel sinistro anche due adulti. Tutti sono stati ricoverati. La polizia stradale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso, che hanno impegnato anche i vigili del fuoco, sono terminate intorno alle 19.