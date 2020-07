Rogo in un'azienda agricola, in fumo 1.500 quintali di fieno

In un incendio, divampato all'alba di oggi, martedì 21 luglio, presso un'azienda agricola di San Zenone degli Ezzelini, in via Fontanazzi, sono andati distrutti ben 1.500 quintali di fieno che era costudito in due piccoli capannoni, di 10 metri per 30. Ignota per ora l'origine delle fiamme che ha incenerito le rotoballe: si parla per ora di autocombustione ma ulteriori accertamenti sono in corso. Non si sono registrati feriti. L'allarme è scattato alle 7.50 e il rogo è stato domato definitivamente poco prima delle 11. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Treviso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Asolo.

