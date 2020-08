Santa Lucia, disposti test genetici sulla bambina di tre anni morta nel sonno

E' stato effettuato l'autopsia sulla piccola Chloe Mends Tenkorang, la bimba di tre anni italo-ghanese di Santa Lucia di Piave deceduta martedì sera, 28 luglio, nel suo lettino mentre dormiva. Era affetta da epilessia ed era in terapia al Burlo, l’ospedale di Trieste specializzato nelle patologie infantili.

Nel corso dell'esame sono stati prelevati campioni degli organi. Ora saranno le cliniche di Padova e del Burlo di Trieste a dover svolgere gli approfondimenti del caso. In particolare saranno condotti dei test genetici per stabilire la causa della sua tragica scomparsa. Martedì scorso la piccola ha mangiato ed è andata a letto. La mamma l’ha trovata con la faccia rivolta al cuscino e non respirava; alle 19.45 il papà ha chiamato il 118 perché non riusciva a svegliarla. Dopo l’arrivo del Suem, la piccola è stata intubata e per oltre un’ora è stata tentata la rianimazione. Ma il cuoricino di Chloe non ha più ripreso il battito. Quando è arrivata in ospedale non è stato possibile fare altro che constatare la morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Chloe altre volte aveva avuto degli attacchi epilettici, è seguita dal Burlo – racconta il papà Anthony Tenkoran, operaio metalmeccanico - la scorsa settimana siamo stati lì per alcuni giorni, ha fatto tutti gli esami ed era tutto a posto, era seguita anche da La Nostra Famiglia». E' possibile che Chloe sia stata colpita dalla “Sudep”, la sindrome della morte improvvisa e inaspettata in epilessia. Ma saranno gli accertamenti medici a chiarire le cause del decesso.