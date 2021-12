Persona investita da un treno in transito, caos sulla Venezia-Udine

Tragedia alle 8.30 di stamattina, 22 dicembre, a Santa Lucia di Piave, in via Campidui. Una persona, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morta investita da un treno in transito sulla linea Venezia-Udine. La circolazione è rimasta a lungo interrotta con lunghi ritardi sulla linea. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla persona travolta. Sul posto anche polizia ferroviaria di Conegliano e una squadra dei vigili del fuoco.