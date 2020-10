Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra di metallo

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì all'interno dell'azienda "Enar", in via Foresto est, a Santa Lucia di Piave. Un operaio sarebbe stato schiacciato da una lastra di metallo, caduta inavvertitamente. L'uomo, stabilizzato sul posto da medico e infermieri, non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano, per essere sottoposto alle cure del caso. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco oltre ai tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Inizialmente era stato inviato sul posto anche l'elicottero del Suem che è però subito rientrato alla base vista la scarsa gravità delle condizioni in cui si trovava il lavoratore, a cui i colleghi hanno immediatamente prestato le prime cure.

