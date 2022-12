Rogo nella notte di Natale a Sedico, inagibili due appartamenti

Alle 21:20 della vigilia di Natale i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cordevole a Sedico per l’incendio del tetto in legno di un condominio: due appartamenti inagibili. I pompieri accorsi da Feltre e Belluno anche con personale volontario con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala il carro aria e 21 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia hanno iniziato le operazioni di spegnimento del tetto. Gli operatori hanno subito sezionato la copertura e circoscritto le fiamme, evitando un rogo generalizzato. Le cause del dell’incendio probabilmente causate dallo scarico di una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Danni da percolamento e da fumo a due appartamenti che sono stati interdetti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità. Le operazioni di completo spegnimento e sicurezza delle squadre sono terminate dopo le 1.