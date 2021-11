Pesce scaduto e non tracciato: 14 sequestri, multe per oltre 36mila euro

Oltre 20 militari e quattro motovedette della Guardia Costiera del Veneto sono stati coinvolti in un'operazione che ha portato al sequestro di 4,6 tonnellate di pesce scaduto, senza etichettatura e bolli sanitari.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sono stati effettuati 14 sequestri, una denuncia e 21 sanzioni amministrative per un totale di oltre 36mila euro. Il pesce sequestrato era destinato, in parte, a ristoranti e supermercati della provincia di Treviso. In un deposito di prodotti alimentari in provincia di Bolzano il sequestro principale (850 chili di pesce non a norma). Controlli a tappeto anche in ristoranti e supermercati della Marca, locali del lago di Garda e nella zona di Rovigo. In tutti questi luoghi la Guardia Costiera ha trovato pesce senza etichettatura, molluschi senza bollo sanitario e prodotti congelati non indicati nei menù dei ristoranti. Inevitabili le sanzioni.