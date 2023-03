Sei colpi di pistola contro una Porsche Cayenne, paura a Resana

Sei colpi di pistola esplosi in piena notte contro una Porsche Cayenne parcheggiata in Via dei Marta a Resana. Grave atto intimidatorio contro la famiglia Braidic, di etnia sinti originaria dell'Ungheria ma da anni italiana a tutti gli effetti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i residenti di Via dei Marta sono stati svegliati in piena notte dal rumore dei proiettili sparati contro la carrozzeria dell'auto in sosta: finestrini rotti e carrozzeria crivellata per l'auto lasciata in sosta sotto casa dalla proprietaria. Tutto è avvenuto in pochi minuti: chi ha sparato è arrivato a bordo di un'auto. Mentre uno sparava i sei colpi, l'altro è rimasto al volante in auto pronto a ripartire a tutta velocità. I carabinieri, chiamati sul posto dalla famiglia Braidic, hanno recuperato i bossoli e ora stanno vagliando le immagini delle videocamere della zona per risalire al modello di auto utilizzata per la fuga. Lo scorso ottobre un altro episodio simile era avvenuto tra Saletto e Candelù con tre colpi di pistola esplosi nella notte contro la casa della famiglia Levak, sempre di etnia sinti.