In coma per un mese dopo l'incidente: addio allo chef Stefano Pavan

La provincia di Treviso perde uno dei suoi chef più stimati e conosciuti: Stefano Pavan, cuoco per 27 anni dell'osteria "Ombre Rosse" a San Trovaso, ha perso la vita dopo un mese in coma a causa di un incidente avvenuto lo scorso 1º settembre in tangenziale a Mestre.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Pavan aveva 60 anni. La sera dell'incidente lo chef era al volante della sua Fiat Panda quando, in piena notte, era finito fuori strada andando a schiantarsi contro il guardrail a lato della carreggiata. Ricoverato in coma all'ospedale di Mestre il cuoco non ha mai più ripreso conoscenza. Martedì scorso, 26 settembre, i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Pavan sarebbe andato in pensione a gennaio del 2024. Un destino beffardo quello che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari: prima di diventare chef da "Ombre Rosse", Pavan aveva lavorato alla mensa dell'Aprilia a Noale. Persona di carattere buona, stimata per le sue abilità in cucina, Pavan viveva a Mestre. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni.