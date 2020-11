Auto si incendia in corsa, disabile salvato da un passante

Allarme nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, in via Barca seconda, a Susegana. Forse a causa di un corto circuito, un'autovettura Citroën C5 di un automobilista in transito, proveniente da Colfosco e diretta verso il centro di Susegana, si è incendiata. Il malcapitato, un 50enne con problemi di invalidità, è stato aiutato a scendere dal mezzo da altro automobilista sopraggiunto. Sul posto i carabinieri di Susegana e i vigili del fuoco.