Sicurezza a Treviso, il sindaco Conte: «Adotteremo il taser»

«Stiamo definendo l’inserimento nello specifico regolamento delle norme che disciplinano l’utilizzo del taser. L’adozione di questo strumento rappresenta un’ulteriore tutela per la nostra polizia locale».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta così la possibilità di adottare il dispositivo a impulsi elettrici fra le dotazioni degli operatori della polizia locale. Una prima sperimentazione in città risale a due anni fa, nel 2022, quando il dispositivo era stato dato in dotazione a carabinieri, poliziotti e finanzieri. Dopo un periodo di prova il progetto non aveva però avuto seguito e le forze dell'ordine in città erano tornate ad operare senza taser. Oggi, martedì 2 aprile, il nuovo annuncio del sindaco: «Insieme al comandante della polizia locale, Andrea Gallo - conclude Conte - abbiamo riscontrato che finora non si sono verificate le condizioni e la necessità per un suo utilizzo ma riteniamo sia comunque una possibilità in più per la difesa personale. Ci sarà un passaggio in consiglio comunale per l’adozione del regolamento e sei mesi di sperimentazione. L’intenzione è quella di adottare tutte le soluzioni per garantire la sicurezza dei nostri operatori e dei cittadini».