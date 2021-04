Via Bindoni, attivata la nuova telecamera "multisensor": «Controlli a 360 gradi»

La nuova telecamera "multisensor" in Via Bindoni

E' entrata in funzione in queste ore la nuova telecamera "multisensor" di Via Bindoni a Treviso: ad annunciarlo, via Facebook, è stato il sindaco Mario Conte. L'occhio elettronico è in grado di controllare i luoghi circostanti grazie ad un'ottica a 360 gradi.

«Entro fine giugno saranno installate nuove telecamere e lettori targhe (per controllare eventuali movimenti sospetti) tra viale Brigata Marche e via Salsa, Borgo Capriolo, piazza San Leonardo e Piazza Umanesimo Latino. Ringrazio il Comandante della polizia locale Andrea Gallo e tutti gli agenti e gli operatori di via Castello d'Amore per il lavoro che stanno svolgendo per rendere Treviso sempre più sicura» conclude il primo cittadino.