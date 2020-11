Tentato furto in casa di un'anziana: quattro giostrai denunciati

I carabinieri di Sedico e il Nucleo investigativo e Norm di Belluno, hanno denunciato quattro persone (V.L. classe '66, S.L. donna di 35 anni, il 33enne B.B. e il 30enne A.L) tutte residenti in provincia di Treviso per tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso e chiavi alterate.

Dopo aver intensificato i controlli a causa dell'aumento dei furti negli ultimi giorni, domenica mattina i carabinieri hanno notato un'auto di colore scuro con 4 persone a bordo, intente a girare in maniera sospetta a Ponte nelle Alpi e poi a Belluno. Verso le 10 di mattina l'auto è stata avvistata in Via Safforze a Belluno con un uomo alla guida e altri due nelle vicinanze. Pochi minuti dopo i militari hanno notato una quarta persona (la donna) uscire in tutta fretta da una casa vicina. Fermati dai carabinieri i quattro sono stati perquisiti venendo trovati in possesso di vari arnesi da scasso. Accompagnati in caserma, la donna ha confessato di aver provato a entrare nella casa dell'anziana con una scusa ma di essere stata fermata dalla donna. Sarebbe opportuno ribadire l'importanza delle segnalazioni che i cittadini possono fare su auto e persone sospette