Travolse un anziana sulle strisce pedonali, 46enne patteggia un anno

L'8 gennaio del 2020 aveva investito un'anziana che, all'altezza di via Caccianiga a Maserada, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La donna, Bertilla Marchioretto, 81enne del luogo, rimase ferita gravemente e morì il 7 giugno successivo a causa dei postumi dell'incidente. Per quei fatti M.M., un 46enne di Villorba, ha patteggiato di fronte al giudice delle udienze preliminari Piera De Stefani un anno di reclusione. All'uomo è stata inoltre sospesa la patente di guida per un anno.

L'incidente avvenne intorno alle 8.20 proprio di fronte al municipio. Bertilla Marchioretto stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Renault Scenic con a bordo il 46enne. Nell'urto la donna riportò lesioni importanti, al bacino e al capo, con ferite al volto ed un forte trauma cranico, tanto da essere trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove fu ricoverata in prognosi riservata. Sei mesi dopo morì per quelle che l'autopsia disposta dal pubblico ministero Giulio Caprarola accertò essere state le conseguenze dell'incidente.

M.M., risultato negativo all'alcol test, si è reso conto solo all'ultimo istante che lungo il percorso zebrato c'era la donna, ingannato da alcune auto che stavano in coda davanti alla sua. Gli investigatori acquisirono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato con molta chiarezza come la pensionata abbia attraversato la strada dopo essersi sincerata che non vi fossero auto in arrivo. L'automobilista stava percorrendo via Caccianiga, da Villorba in direzione Ponte di Piave, mentre l'anziana stava attraversando la strada da sinistra verso destra, rispetto alla marcia del veicolo. I parenti di Bertilla Marchioretto sono stati risarciti dalla compagnia di assicurazione del 46enne con oltre 600 mila euro.