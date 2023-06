Ubriaco importuna passanti, 31enne finisce in manette

Era già stato sanzionato dai Carabinieri del Radiomobile di Montebelluna perchè nel tardo pomeriggio di ieri 17 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Montebelluna, avrebbe molestato alcuni passanti. L'uomo, un ghenese di 31 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato arrestato poco dopo a Trevignano dove aveva ancora arrecato disturbo ad alcune persone, creando peraltro pericolo alla circolazione stadale.

Lo straniero, una volta identificato, si sarebbe reso protagonista di pesante minacce rivolte ai Militari, opponendo anche resistenza. A quel punto si è resa l'immobilizzazione forzata dell'uomo. Finito in manette e condotto in caserma adesso di trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Nel corso della nottata di oggi 18 giugno, a Conegliano in via dei Mille, località Campidui, svariate pattuglie di Carabinieri della locale Compagnia sono intervenute presso la sagra paesana dove veniva segnalata la presenza di un individuo molesto semisvestito. Il giovane, un 25enne in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista dei militari dell'Arma li minacciava per poi passare alle vie di fatto, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e rendendo necessario immobilizzarlo. Uno dei militari ha riporto lievi lesioni. Già noto alle Forze dell'Ordine il giovane è stato arrestato e trattenuto in caserma dell' Arma in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.