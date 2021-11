Scomparso mentre stava andando a funghi, anziano trovato morto

Si sono purtroppo concluse tragicamente le ricerche di Angelo Gallina, l'80enne di Trevignano scomparso da martedì scorso (era stato visto vivo per l'ultima volta alle 12.30 di quel giorno) dopo che si era allontanato da casa, in auto (la sua Fiat 500 gialla), per andare in cerca di funghi. Al seguito non aveva il suo telefono cellulare. Il corpo senza vita del pensionato è stato trovato nel territorio di Quero dalla polizia. La notizia è stata comunicata ai famigliari nella tarda mattinata di oggi. Sulle sue tracce c'erano i parenti ma anche carabinieri e protezione civile che dopo aver passato al setaccio la zona del Montello avevano spostato le ricerche sul feltrino, zona molto conosciuta e frequentata da Gallina.