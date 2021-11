Traffico di doping: «Non immaginavo che il reato potesse essere tanto grave»

Lui ha detto che «non immaginava che il reato potesse avere conseguenze penali» mentre la madre ha sostenuto che era «convinta che si trattasse di banali integratori e che non vi fosse nulla di illegale». Hanno parlato Pietro Munisteri, personale trainer agrigentino di 35 anni, finito in manette venerdì scorso e portato nel carcere di Gela, e la madre, la bidella 60enne Anna Maria Taormina, residente a Trevignano, ora ai domiciliari, accusati di tenere le fila di un ricco traffico di sostanze dopanti con cui rifornivano decine di body builder in tutta Italia e di una decina di palestre della provincia di Treviso. Lo hanno fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia cui sono stati sottoposti questa mattina, lunedì 8 novembre, e che si è svolto di fronte al gip Angelo Mascolo. Assistititi dal loro legale, l'avvocato siciliano Giuseppe Vinciguerra, i due hanno provato a chiarire la loro posizione, facendo delle parziali ammissioni.

Munisteri, che risulta formalmente disoccupato e che è un percettore del reddito di cittadinanza, ha detto che non immaginava la gravità del mercato che aveva messo in piedi. La madre invece riteneva che le sostanza fossero lecite; dopo la perquisizione che i due hanno subito in casa loro un anno fa, la donna avrebbe però discusso con il figlio a riguardo delle confezioni (su cui sopra venivano stampate etichette false da una tipografia del trevigiano i cui titolari, padre e figlia, sono stati denunciati a piede libero) e all'ammissione del 35enne sulla loro provenienza illecita avrebbe deciso di sbatterlo fuori dal'abitazione. Il difensore ha chiesto la revoca dei domiciliari per Anna Maria Taormina e la misura dei domiciliari per Pietro Munisteri. Il gip scioglierà la riserva domani.

Nella vicenda è entrata anche Valentina Alessi Battaglini, 45enne di origini messinesi, indagata per somministrazione di medicinali in modo pericoloso, titolare della farmacia di Castagnole di Paese. Secondo le ipotesi degli inquirenti i canali di approviggionamento delle sostanze erano sostanzialmente due: acquisti on line dall'estero con carte prepagate (da Grecia, Bulgaria, Romania e Ucraina) e ritiro di prodotti in diverse farmacie della Marca attraverso ricette false che erano state confezionate e stampate grazie alla tipografia.

In questo modo sostanze acquistate "regolarmente" in farmacia a pochi euro venivano rivendute, a body builder e sportivi, anche ad un valore venti volte superiore. La farmacia di Castagnole sarebbe stata una delle più gettonate per usare le ricette false. In particolare, di uno specifico farmaco anabolizzante è risultato che su 900 confezioni acquistate ben 300 erano state cedute con le prescrizioni fasulle e delle restanti 600 non c'era traccia, facendo sospettare la possibile vendita "sottobanco" delle stesse.

Munsteri avrebbe gestito un giro d'affari di almeno 100 mila euro l'anno. A chi gli chiedeva di entrare nel giro lui rispondeva che da 17 anni era nel mondo sommerso delle palestre e che gestiva almeno 700 clienti.