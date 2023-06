La cultura non ha età, gli anziani del Menegazzi fanno visita al "Bailo"

Giovedì 22 giugno, undici anziani, accompagnati da altrettanti operatori della Residenza Israa Giuseppe Menegazzi, hanno potuto ammirare l’esposizione dedicata ad Arturo Martini, ospitata dal Museo Luigi Bailo, anche grazie all’ausilio delle audio guide messe a disposizione dal Museo stesso.

L’iniziativa è nata in seguito ad una richiesta di alcuni anziani di vedere ed apprezzare le opere dell'illustre artista trevigiano.

«Ringrazio il Sindaco Mario Conte per aver aderito ed agevolato la richiesta della Residenza “Giuseppe Menegazzi” di poter far visitare a undici anziani non autosufficienti la mostra su Arturo Martini», spiega il presidente di Israa Mauro Michielon. «Gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva con le opere dell’artista, da cui è nato un vivace scambio di sensazioni ed opinioni tra gli stessi residenti che ha coinvolto anche gli operatori. Un valore aggiunto alla visitia è stata la presenza tra gli accompagnatori di un’ operatrice che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Venezia e le cui competenze hanno permesso agli anziani di meglio apprezzare le opere di Martini».

«Sono felice che i nostri anziani abbiano apprezzato la mostra», le parole del sindaco Mario Conte. «Ringrazio i Musei Civici per aver dato la possibilità agli ospiti della Residenza Menegazzi di ammirare i capolavori di Martini, rendendo l’esperienza piacevole e coinvolgente. L’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di rendere i musei sempre più aperti e inclusivi e penso che visite come questa seguano proprio quella direzione».