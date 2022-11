Spacciatore di cocaina colpito da divieto di dimora in Veneto

I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione nelle ultime ore a tre provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria, a carico di altrettanti soggetti, per reati contro il patrimonio e connessi agli stupefacenti.

Un 32enne di origini marocchine è stato, in particolare, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in misura della detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Treviso, dovendo espiare residui 3 anni e 6 mesi poiché riconosciuto colpevole dei reati di spendita ed introduzione nello stato, senza autorizzazione, di monete falsificate, ricettazione, furto aggravato, spaccio continuato di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2009 ed il 2015 nelle province di Treviso e Venezia. A trarre in arresto lo straniero, associato presso la Casa Circondariale di Treviso, sono stati stamane i Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto.

I militari dell’Arma di Riese Pio X hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica trevigiana a carico di un 45enne italiano, condannato alla pena di 1 anno e 1 mese di reclusione per reati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti commessi nel centro riesino tra gli anni 2012 e 2016.

Infine i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montebelluna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Veneto, emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Treviso a carico di un 47enne di origini camerunensi. Lo straniero, già arrestato nel luglio scorso dai militari montebellunesi in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti, al termine di indagini dirette della Procura della Repubblica di Treviso, è risultato essere il promotore di una fiorente attività di “spaccio di strada” di stupefacente del tipo cocaina a favore di una rete consolidata di clienti della provincia di Treviso che lo stesso riforniva anche per consistenti periodi temporali (mesi se non addirittura anni).