Colpo corsaro a Parma, i Leoni "sbranano" le Zebre

Messi da parte i primi due turni di Challenge Cup, i Leoni si rituffano sullo United Rugby Championship e ottengono, nel primo dei due derby natalizi contro le Zebre, una importante vittoria per 31-24 al Lanfrachi di Parma.

Le battute iniziali della gara vedono le Zebre più in palla e vanno subito in meta. Calcetto in profondità di Prisciantelli e Gesi va a marcare. Prisciantelli trasforma. Leoni che non riescono a reagire, i parmensi hanno una punizione da buona posizione e Prisciantelli porta i suoi sul 10-0. Biancoverdi che non sono colpiti e risalgono campo. Grande scorribanda di Odogwu, prosegue l’azione degli ospiti che avanzano passo dopo passo e Bautista Bernasconi con una carica strabordante va a schiaccciare l’ovale. Umaga trasforma. La gara, partita a ritmi elevati, nella metà della prima frazione si fa più spezzettata. Poi i trevigiani trovano la meta del sorpasso: Tommaso Menoncello, al rientro dall’infortunio, rompe un paio di placcaggi e con un’azione personale travolgente va in meta. Umaga è preciso dalla piazzola. L’inerzia della sfida è verso i biancoverdi che allungano il divario. Smith con un guizzo geniale in velocità salta tre avversari, offload per Uren, altrettano bravo a riciclare per Jacob Umaga che tutto solo va in meta. La stessa apertura trasforma e la prima frazione termina 10-21 per il Benetton Rugby.

Inizia la ripresa e Ruzza deve uscire per un colpo subito da Garcia che lo colpisce alla testa. I Leoni con l’uomo in più sfruttano subito la superiorità: Uren apre ad arcobaleno per Paolo Odogwu che sulla bandierina va a schiacciare la meta che vale il bonus offensivo. Bortolami deve compiere alcuni cambi per problemi fisici occorsi ai trevigiani: dentro Favretto per Ruzza, Padovani per Odogwu e Maile per Bernasconi. Le Zebre vogliono rientrare in gara e sfruttano il drive per far male ai biancoverdi. Quindi il direttore di gara Russo ammonisce Halafihi per aver fatto collassare una maul nei pressi dei cinque metri trevigiani. Situazione di 14 contro 14 e i Leoni si difendono con grande ordine sfruttando un Lamaro mastodontico. Altre sostituzioni: Gallo per Spagnolo, Garbisi per Uren e Marin per Menoncello. Entra pure Pasquali per Zilocchi. Alla fine le Zebre usano la superiorità numerica e vanno in meta con Bianchi. Punteggio sul 17-28 per i Leoni e Bortolami compie l’ultimo cambio: Time-Stowers per Halafihi. Si rientra pure in 15 contro 15. Nel finale i ducali cercano di accorciare ancora di più le distanze e lo farebbero con la meta di Bigi che timona il drive fino in fondo, ma viene annullata per un’ostruzione di Krumov in maul. I Leoni allora guadagnano tanti metri, Gallo con una gran giocata conquista un fallo e dalla punizione Jacob Umaga è ancora perfetto dalla piazzola e allunga a +14 (17-31). Negli ultimi minuti i parmensi non mollano, Maile viene ammonito per fallo a pochi passi dalla propria linea di meta. Quindi le Zebre fanno meta con Krumov, trasformata da Prisciantelli. Il primo dei due derby finisce quindi con la vittoria per i Leoni per 24-31; Benetton che si prende pure il punto di bonus e cinque punti totali da aggiungere alla classifica.

Marcature: 2′ meta Pani tr. Prisciantelli, 8′ p. Prisciantelli, 12′ meta Bernasconi tr. Umaga, 25′ meta Menoncello tr. Umaga, 38′ meta Umaga tr. Umaga; 43′ meta Odogwu tr. Umaga, 60′ meta Bianchi tr. Prisciantelli, 77′ p. Umaga, 80′ meta Krumov tr. Prisciantelli.

Note: Cartellino giallo al 43′ a Garcia (ZEB), cartellino giallo al 50′ a Halafihi (BEN), cartellino giallo all’ 80′ a Maile (BEN). Trasformazioni: Zebre Parma 3/3 (Prisciantelli 3/3); Benetton Rugby 4/4 (Umaga 4/4); . Punizioni: Zebre Parma 1/1 (Prisciantelli 1/1); Benetton Rugby 1/1 (Umaga 1/1). Man of the match: Tommaso Menoncello (BEN).

Zebre Parma:

15 Lorenzo Pani, 14 Pierre Bruno, 13 Fetuli Paea (56′ Luca Morisi), 12 Enrico Lucchin, 11 Simone Gesi (59′ Giovanni Montemauri), 10 Geronimo Prisciantelli (C), 9 Gonzalo Garcia (53′ Alessandro Fusco), 8 Davide Ruggeri (53′ Iacopo Bianchi), 7 Giacomo Ferrari, 6 Guido Volpi, 5 Andrea Zambonin, 4 David Sisi (59′ Leonard Krumov), 3 Juan Pitinari (48′ Matteo Nocera), 2 Marco Manfredi (48′ Luca Bigi), Danilo Fischetti (37′ Luca Rizzoli, 40′ Danilo Fischetti, 61′ Luca Rizzoli).

Head Coach: Fabio Roselli.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Paolo Odogwu (44′ Edoardo Padovani), 13 Tommaso Menoncello (56′ Leonardo Marin), 12 Malakai Fekitoa, 11 Onisi Ratave, 10 Jacob Umaga, 9 Andy Uren (50′ Alessandro Garbisi), 8 Toa Halafihi (64′ Henry Time-Stowers), 7 Michele Lamaro (C), 6 Alssandro Izkor, 5 Federico Ruzza (42′ Riccardo Favretto), 4 Edoardo Iachizzi , 3 Giosuè Zilocchi (59′ Tiziano Pasquali), 2 Bautista Brnasconi (46′ Siua Maile), 1 Mirco Spagnolo (50′ Thomas Gallo).

Head Coach: Marco Bortolami.