Spaccata alla pasticceria "Nascimben", ladro in fuga con la cassa

Ammonterebbe ad alcune centinaia di euro il bottino di un furto messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì all'interno della pasticceria Nascimben di viale Luzzatti, alle porte del centro storico di Treviso. Ad entrare in azione un malvivente solitario che è giunto sul posto in sella ad una bici, a torso nudo e con una maglietta a nascondergli il volto: il giovane ladro ha preso un tombino e lo ha scagliato contro la porta a vetri all'ingresso, mandandola in frantumi. Attraverso questo varco il malvivente è entrato all'interno del negozio, si è diretto verso la cassa e ha preso il bottino. Il furto è stato interamente immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Sull'episodio indagano le volanti della polizia: una pattuglia è intervenuta sul posto, così come una squadra dei vigili del fuoco di Treviso per mettere in sicurezza l'area di fronte all'ingresso della pasticceria.