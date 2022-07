Gay pride, associazioni divise: Lgbte si smarca e niente patrocinio del Comune

Nessun appoggio da parte del coordinamento Lgbte di Treviso (riunisce lesbiche, gay, bisessuali e trangender eterosessuali), realtà lasciata completamente all'oscuro dall'organizzazione, e nessun patrocinio del Comune che vede nell'associazione l'unico interlocutore per l'organizzazione di questo tipo di eventi. Insomma il gay pride 2022 che dovrebbe svolgersi il prossimo 23 luglio a Treviso nasce già "azzoppato" e la stessa Ca' Sugana, almeno fino a lunedì mattina, è stata lasciata completamente all'oscuro. Antonio Monda, protagonista dell'organizzazione dei Treviso pride del 2016 e 2019, ha subito smarcato dall'evento il Coordinamento Lbte, non condividendo i modi e soprattutto l'aperta contrapposizione con Ca' Sugana degli organizzatori che non hanno fatto mistero di non voler dialogare con l'amministrazione. Dal canto suo il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha puntato il dito contro i centri sociali, in particolare il Django, colpevoli a suo dire di voler sfruttare un tema così delicato per un attacco al Comune. Il gay pride dovrebbe svolgersi nel pomeriggio del 23 luglio e prevede un corteo che dovrebbe svilupparsi tra le vie del centro storico fino a piazza Santa Maria dei Battuti dove il programma prevede interventi e musica trash.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.