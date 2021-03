Ventola del bagno si incendia, due intossicati

Principio d'incendio in un appartamento di via Trento e Trieste, lungo la circonvallazione di Treviso. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco, la polizia, la polizia locale e il Suem 118

Un principio incendio, causato dal corto circuito di una ventola di aerazione presente in bagno, è divampato nella prima mattinata di oggi, attorno alle 6.45, in un appartamento al primo piano di un condominio di viale Trento e Trieste, sulla circonvallazione trevigiana, poco distante dalla stazione ferroviaria. Sul posto intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, con l'autoscala, e la polizia. Per regolare la viabilità giunta una pattuglia della polizia locale. I due residenti dell'appartamento, tra cui una signora, sono rimasti leggermente intossicati e sono stati quindi soccorsi dal Suem 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.