A dodici anni accusa l'insegnante di sostegno: «Mi ha toccato il seno»

«La ragazza non ha la capacità di testimoniare in un eventuale processo». Si è concluso così, con questa attestazione da parte della psicologa consulente tecnica d'ufficio, l'incidente probatorio del caso della ragazzina di 12 anni, alunna di istituto della Provincia di Treviso, che accusa un suo insegnante, un giovane professore, di violenza sessuale. Il caso è approdato in procura a Treviso: a indagare è il sostituto procuratore Barbara Sabbatini e l'incidente probatorio si è svolto davanti al gip Gianluigi Zulian.

La storia è quella di una ragazza, affetta da un ritardo mentale giudicato medio, che accusa l'insegnante, con cui aveva un ottimo rapporto, di averla palpeggiata al seno. Lui, in lacrime davanti agli inquirenti, nega ogni addebito. Agli atti dell'inchiesta sono stati acquisti in messaggi telefonici scambiati dai due: toni affettuosi che per il professore rappresentano soltanto un linguaggio congeniale all'insegnante per entrare in sintonia con l'allieva.

La ragazza aveva raccontato l'accaduta alla madre, che a febbraio la vedeva particolarmente nervosa. «L'insegnante di sostegno mi ha toccata» è la rivelazione scioccante della giovane. E la madre va prima alla scuola a chiedere spiegazioni e poi si reca dai carabinieri per sporgere denuncia. L'insegnante, il cui comportamento viene descritto dai colleghi come ineccepibile, è stato nel frattempo trasferito dalla scuola negli uffici amministrativi.