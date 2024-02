Lite tra fidanzati alla vigilia di San Valentino, ubriaco cerca di dividerli: spunta un taser

Una vigilia di San Valentino piuttosto turbolenta quella vissuta da una coppia di fidanzati, entrambi di circa 30 anni, un ragazzo colombiano e una cittadina albanese, entrambi residenti nella Marca. I due hanno dato vita nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 13 febbraio, a margine dei festeggiamenti per il Carnevale in centro storico, ad una furibonda lite, solamente verbale, nella zona di piazza Borsa, tra via Zorzetto e via XX settembre. Ad infiammare ancora in più gli animi ci ha pensato l'intromissione di un cittadino indiano, completamente ubriaco, che ha tentato di dividerli, offrendo da bere alla ragazza. Il sudamericano però non ha reagito pacificamente a questa offerta e tra i due è nato un alterco, al culmine del quale l'indiano ha inseguito, brandendo una bottiglia di vetro, la coppia di fidanzati. Il ragazzo colombiano ha a quel punto estratto un taser che teneva in tasca per tentare di difendersi dall'assalto. Alla scena hanno assistito decine di passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. A dividere i contendenti sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno identificato e denunciato sia l'asiatico per minaccia aggravata che il fidanzato della ragazza albanese che dovrà rispondere di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.