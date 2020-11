Se n'é andata Paola Maiorana, voce storica delle radio private trevigiane

Se n'è andata in silenzio, quel silenzio che rompeva con la voce e la parole che hanno affascinato migliaia di ascoltatori, gente che a distanza di qualche anno da quell'addio alla radio ancora chiedeva di lei. Ieri, mercoledì 18 novembre Paola Maiorana, 57 anni di Treviso, voce storica delle radio trevigiane, è andata "off air" per sempre. A strapparla alla vita è stata una forma particolarmente aggressiva di una malattia degenerativa che prima si è presa la sua mente e poi il resto del corpo. I funerali di Paola avverranno lunedi' prossimo, 23 novembre, presso la chiesa dell'Immacolata a Treviso.

Le voci sulla sua scomparsa avevano cominciato a circolare nelle serata di ieri, poi oggi la conferma arrivata dal fratello Michele, dipendente della Questura di Treviso. «Paola - dice - si è ammalata circa due anni fa. All'inizio erano comportamenti strani, poi gradatamente ha perso la cognizione del tempo e di sé, fino al ricovero all'Istituto Manegazzi, dove una decina di giorni fa le sue condizioni si sono aggravate. Era attaccata al respiratore dopo di chè é arrivata la crisi cardiocircolatoria che è risultato fatale».

Paola Maiorana aveva cominciato a lavorare come speaker radiofonica nella seconda metà degli anni '80 a Radio TeleTreviso, poi il passaggio a Radio Alfa, emittente storica dell'etere trevigiano. Infine era passata a Radio Bella e Monella e Birikina, dove aveva consolidato un pubblico di affezionatissimi ascoltatori. «Era una grande professionista - racconta Barry Mason, deejay che del gruppo fu il direttore nei primi anni del 2000 - una voce incredibile e una totale dedizione al suo lavoro, amava tanto». «Persona schiva - spiega Roberto Zani, voce storica della mattina di Bella e Monella - molto precisa e molto pignola sul lavoro, una vera professionista, per lei la radio era tutto e alla radio ha dato tanto».