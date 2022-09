Treviso, attivati due nuovi pannelli a messaggio variabile

Prima accensione per i due nuovi pannelli a messaggio variabile a Varco Filippini e Piazza Matteotti. Gli schermi LCD, che si aggiungono agli altri 17 fra LCD e LED ad alta definizione già presenti in centro e lungo le strade principali del territorio comunale di Treviso, forniscono indicazioni e informazioni su eventuali modifiche della viabilità oltre ad info grafiche sulle iniziative che riguardano direttamente la Città. I dispositivi, forniti dall’azienda Emergo di Quinto di Treviso, sono dotati di telecamere di servizio per monitorare il traffico, gestite direttamente dal Comando di Polizia Locale.

«Sono stati posizionati in due luoghi particolarmente frequentati», evidenzia l’assessore alle Politiche Ambientali e Smart City. «Oltre ad essere particolarmente importanti per la viabilità visto che la Polizia Locale può in qualsiasi momento segnalare incidenti e deviazioni, servono a dare informazioni sulle iniziative della Città, come può essere, in questi giorni, la distribuzione delle pastiglie antilarvali, nell’ambito del Piano Antizanzare. Tecnologie che permettono dunque di dare informazioni al cittadino in tempo reale e in tutta la Città».