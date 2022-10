Controlli dei carabinieri sulle strade nella notte, raffica di patenti ritirate

Una vera e propria raffica di patenti ritirate, soprattutto per guida in stato di ebrezza. Sono gli esiti dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale di Treviso nel corso della scorsa notte, quella tra venerdì e sabato, in tutta la Marca.

Nella rete è finita anche una 40enne del padovano che è stata sorpresa alla guida dai carabinieri mentre era al volante sotto l'effetto di stupefacenti mentre un 35enne montebellunese alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso 1.70 gr./lt.) e che in auto teneva pure una dose di cocaina, un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico, sequestrati. Entrambi sono stati denunciati. Nei guai anche un 27enne montebellunese, gia' pizzicato in passato per violazioni al Codice della Strada, poiché positivo all'alcoltest (tasso maggiore di 1.20 gr./lt.), un 38enne dell'asolano sorpreso alla guida in stato di ebbrezza (tasso positivo pari a 0.90 gr./lt.) e pure un 56enne montebellunese (tasso pari a quasi 1 gr./lt.).

Altri quattro automobilisti sono stati sanzionati solo amministrativamente perché positivi all'alcoltest ma con tasso alcolico inferiore ai precedenti. A Fonte, nella notte, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 24enne della zona (alla guida con tasso rilevato pari a 1.40). A Vittorio Veneto i carabinieri del Radiomobile locale sanzionava un 44enne del posto per tasso alcolemico rilevato superiore a 0,7. Anche a Treviso stanotte in viale della Repubblica un 25enne montebellunese denunciato per guida in stato di ebbrezza (1.21 gr./lt.). patente di guida ritirata, veicolo fermato.

I carabinieri di Montebelluna hanno arrestato un 34enne di origini albanesi che sottoposto a controllo alla guida di un'autovettura risultava avere fatto reingresso nel territorio nazionale benché espulso con provvedimento del giudice nel 2018.