Baby gang tra San Zeno e Sant'Angelo: due ragazzi bloccati dalla polizia dopo un furto

Furti sulle auto in sosta e in alcune abitazioni dei quartieri trevigiani di Sant'Angelo e San Zeno. Lunedì sera, dopo l'ennesima scorribanda di due membri di una baby gang che imperversa nella zona, sono stati bloccati dagli agenti delle volanti della Questura di Treviso, in via Sarpi. A finire nei guai due studenti di circa 17 anni, entrambi denunciati. Decisiva è stata la segnalazione di una residente che nella serata del 21 febbraio ha notato due ragazzi che si stavano aggirando nella zona: uno dei due ha scavalcavato la recinzione del condominio, per poi dedicarsi a forzare i mezzi presenti nel piazzale.

«Durante una passeggiata con il cane -ha riferito la testimone ad Antenna Tre- mi sono resa conto che vicino ad una macchina grigia c'era una persona che palesemente stava cercando di forzarla e alla fine è anche riuscito ad entrare e fuori dalla recinzione c'era un altro ragazzo che faceva da palo». Nel frattempo l'arrivo della polizia, allertata da un condomino, ha costretto i ladruncoli a scappare a piedi, da via Sarpi in via Einaudi, scavalcando nuovamente la recinzione. La loro è stata una fuga di breve durata: sono stati acciuffati dopo poche centinaia di metri e accompagnati negli uffici della Questura per notificare loro una denuncia per tentato furto in concorso di cui è stato già informato il tribunale per i minori di Venezia.

In tarda serata i genitori dei due 17enni hanno raggiunto la cittadella Appiani: i poliziotti li hanno convocati per affidare loro i figli e riaccompagnarli a casa. I ragazzi e gli altri membri della baby gang sono sospettati di aver commesso altri furti nella zona, anche all'interno delle abitazioni della zona a cavallo tra San Zeno e Sant'Angelo. Per i residenti sono ormai facce note: si tratta di giovani che spesso gravitano nei paraggi. «C'è paura nella zona, questo episodio è avvenuto alle dieci di sera, non era assolutamente notte fonda -spiega la testimone diretta dell'episodio- Purtroppo il territorio è sicuramente presidiato dalla polizia però non possono essere ovunque: per fortuna sono intervenuti nell'arco di un minuto».