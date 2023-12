Malori e svenimenti al pranzo di Natale, 40 interventi delle ambulanze del Suem

Sono stati oltre 40, dalle ore 13 di oggi in poi, gli interventi delle ambulanze del Suem in tutta la Marca per malori, indigestioni o svenimenti provocati dall'eccessiva assunzione di cibo o alcolici durante i tradizionali pranzi natalizi del 25 dicembre. Un appuntamento sempre caratterizzato da pietanze succulente e ghiotte che farebbero cedere anche i più attenti alla linea. Le telefonate di allarme al 118 sono arrivate un pò da tutta la provincia, in ordine sparso, con gli infermieri giunti in abitazioni private, per il classico pranzo in famiglia con i parenti, ma anche nei ristoranti di ogni livello. Alcune altre decine di anziani commensali sono stati accompagnati nei pronto soccorso presenti in provincia direttamente dai parenti, quasi tutti con sintomi come vomito, nausea, difficoltà respiratorie o altro. Si tratta di un film già visto e che si ripropone, ad accezzion fatta per gli anni della pandemia, praticamente ogni giorno di Natale negli ultimi due tre decenni. Fortunatamente in questa giornata il Suem 118 non ha dovuto effettuare altri interventi per altre situazioni critiche, come incidenti stradali o altro. Lo stesso vale anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, a loro volta al lavoro anche in questa giornata festiva ma rimasti fortunatamente nelle caserme dei vari distaccamenti presenti nel territorio.