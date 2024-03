Sfruttamento della prostituzione, arrestati un poliziotto e una colombiana

Un poliziotto di circa 30 anni, residente a Preganziol e di origini siciliane, in servizio all'aeroporto veneziano di Tessera e una donna di origini colombiane, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Treviso al termine di un'indagine per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo, già sospeso da tempo dal servizio, e la sudamericana che, in concorso fra loro, avevano creato un sistema di gestione e di sfruttamento di numerose prostitute, che esercitavano la propria attività in diverse abitazioni, locate per queste finalità. Secondo la ricostruzione investigativa questo sistema illegale era operativo da alcuni mesi e prevedeva il reclutamento, la gestione e lo sfruttamento di prostitute, prevalentemente straniere, con un ricavo di significative somme di denaro. La squadra mobile, attraverso la complessa attività investigativa, ha proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo e al fermo di polizia giudiziaria della donna, che nel frattempo si stava allontanando dal territorio nazionale. Entrambi i provvedimenti precautelari sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.