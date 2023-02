Disordini a Spinea: vietata ai tifosi trevigiani la trasferta a San Donà

Niente partita di calcio per i tifosi trevigiani domenica prossima. La Prefettura lagunare ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Marca, che non potranno quindi accedere al match tra San Donà e Treviso in programma domenica 12 febbraio nella categoria eccellenza.

La misura è stata presa su indicazione della questura in seguito ai disordini avvenuti a Spinea la sera dell'8 febbraio, in occasione della partita tra la squadra di casa e quella trevigiana. Un gruppo di tifosi ospiti, circa una quarantina, avrebbe creato disordini e cercato di entrare in contatto con la tifoseria locale. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato uno scontro aperto.

Il match si è svolto mercoledì allo stadio Allende, al Villaggio dei Fiori, ed è terminato 2 a 2. I tafferugli erano iniziati già all'interno dell'impianto sportivo, con sfottò e insulti. Alcuni ultras trevigiani avrebbero anche devastato i bagni. Le tensioni sono proseguite nelle vie all'esterno dello stadio, ma gli agenti sono intervenuti in assetto antisommossa e hanno scortato la tifoseria ospite, allontanandola e riportando la situazione alla normalità.

La Questura ha poi avviato le indagini tramite la digos, che si sta occupando dell'identificazione di tutti i tifosi coinvolti. Una volta completate le operazioni, è probabile che ci saranno dei daspo. Nel frattempo è arrivato il provvedimento della prefettura, che vieta la vendita di biglietti ai trevigiani per «prevenire eventuali ulteriori turbative»: per garantire il rispetto del provvedimento, all’atto dell’acquisto dei tagliandi «saranno esperiti i dovuti controlli documentali».