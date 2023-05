Camion perde il controllo e li schiaccia contro il guardrail, paura per i ciclisti della Olmo Treviso

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito in pauroso incidente occorso oggi, 27 maggio, nel corso della mattinata, al furgone della So.L.Me Olmo di Treviso, formazione ciclistica dilettantistica. La tragedia è stata solo sfiorata ma si tratta di una "avventura" che non sarà facile dimenticare.

La So.L.Me stava viaggiando in autostrada verso Castelfidardo, in provincia di Ancona,dove la squadra era attesa oggi e domani al via della Due Giorni Marchigiana. All’altezza di Bologna il furgone della squadra stavano superando un camion quando a quest’ultimo è esplosa una gomma: l’autista del mezzo pesante ha perso il controllo ed ha praticamente schiacciato il furgone del team contro il guardrail. L'immagine dell'incidente è impressionante ma per gli occupanti del mezzo c'è stato solo tanto spavento.