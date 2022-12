Esagera con i drink e sviene, portato in ospedale aggredisce una dottoressa

Notte di tensione quella tra la Vigilia e Natale nel pronto soccorso di Treviso. Un cittadino ghanese di 35 anni, ricoverato dopo una super-sbronza, ha tentato di aggredire un medico e ha colpito con un pugno un agente delle volanti, rimasto ferito. Lo straniero aveva trascorso la serata del 24 dicembre in un locale etnico di viale della Repubblica e qui aveva bevuto a tal punto di svenire e crollare a terra. Per soccorrere l'uomo è stato necessario far intervenire un'ambulanza del Suem 118 e una volante della polizia che ha dato assistenza agli infermieri. La situazione è precipitata quando una dottoressa ha iniziato a visitare il 35enne. La malcapitata dottoressa è stata aggredita dall'uomo che se l'è presa anche con un poliziotto, colpito con un pugno che gli ha provocato una prognosi di cinque giorni e una lesione al collo. Lo straniero, difeso dall'avvocato Fabrizio Santoro, è comparso in mattinata, oggi 27 dicembre, di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo, è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.