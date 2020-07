Mette in vendita quattro pneumatici su internet, gli rubano 3500 euro

I carabinieri di Pieve del Grappa hanno denunciato per il reato di truffa, un 32enne della provincia di Perugia, già noto alla Giustizia per una serie di precedenti penali. L'indagato aveva contattato nei giorni scorsi un operaio di Pieve del Grappa che aveva messo in vendita su internet 4 pneumatici per auto. Il 32enne ha ingannato il venditore facendosi accreditare, con varie ricariche, la somma complessiva di 3.500 euro su una propria carta prepagata, prima di rendersi irreperibile. All'operaio non è rimasto altro da fare se non segnalare il raggiro ai carabinieri che, al termine delle indagini, sono riusciti a individuare e denunciare il colpevole.

