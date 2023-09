Ubriaco prende a pugni un 71enne fuori dal supermercato poi fugge in bici

Attimi di paura mercoledì pomeriggio, 20 settembre, all'esterno del supermercato Prix Quality in Viale Venezia a Conegliano. Un giovane di origini straniere, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a importunare i clienti all'uscita del punto vendita.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", ad un certo punto un 71enne della zona si è avvicinato al giovane intimandogli di smetterla e andarsene. A quel punto è scattata la follia: il ragazzo ha iniziato a prendere a pugni in faccia l'anziano che è caduto a terra perdendo molto sangue. Nel caos generale l'aggressore ne ha approfittato per fuggire in bicicletta mentre i clienti e il personale del supermercato soccorrevano il 71enne chiamando il 118, arrivato sul posto pochi minuti dopo. L'anziano, portato in pronto soccorso a Conegliano, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni per le lesioni riportate, fortunatamente non gravi. La polizia locale è invece ora sulle tracce del malvivente riuscito a fuggire. Se verrà identificato grazie alle immagini delle videocamere presenti in Viale Venezia per lui scatterà inevitabile la denuncia.