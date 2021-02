Occupava abusivamente un garage, 31enne scovato dai carabinieri

Un 31enne originario del bellunese, R.N., senza fissa dimora e con precedenti alle spalle è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Valdobbiadene per ricettazione. I militari dell'Arma hanno scovato a Valdobbiadene, il garage di un residente, estraneo ai fatti, che l'uomo aveva occupato. All'interno del box è stato rinvenuta della refurtiva, in particolare del materiale che era stato trafugato il 29 settembre scorso da un parrucchiere di Valdobbiadene e il 28 novembre dall'interno di un'autovettura sempre a Valdobbiadene. Il materiale è ora custodito dai carabinieri in attesa di essere restituito ai proprietari.