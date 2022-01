Vandali al bocciodromo, distrutto l'impianto di illuminazione

C'è sgomento tra i residenti di Posmon di Montebelluna per quanto accaduto ieri mattina al bocciodromo locale. Ignoti, infatti, hanno deciso di scavalcare la recinzione della sede del Comitato Festeggiamenti per poi prendere di mira i divanetti esterni che custodiscono le bocce e, con queste, hanno poi fatto tiro al bersaglio contro i fari dell'impianto di illuminazione, tanto che nonostante l'altezza di 4 metri sei su sette sono andati distrutti. Un danno, quello arrecato dai vandali, di circa 2mila euro. Una cifra non poi così alta magari, ma la sede è stata riaperta solo da pochi mesi e al momento le entrate sono irrisorie per poter sistemare i fari danneggiati. Anche per questo motivo, come riporta "il Gazzettino", il presidente Dino Berlato chiederà presto al Comune di installare delle videocamere di sorveglianza nella zona, così da tutelare la sede e i suoi soci. In ogni caso, secondo una prima testimonianza, colpevoli di quanto accaduto sarebbero due ragazzi, di cui uno con le scarpe rosse ed uno con il cappuccio bianco. Il fatto verrà denunciato oggi alle Autorità, ma purtroppo per il bocciodromo di Posmon non si tratta nemmeno della prima volta in cui viene colpito dai vandali (sfortunatamente sempre "giovani"). In passato, infatti, erano stati trovati dei ragazzini a fumare e rovinare il tunnel nel quale la Contrada ha il proprio carro per il palio, mentre un'altra volta ignoti avevano sfondato la porta della sede rubando 4mila euro.