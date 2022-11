"Topo d'appartamento" scoperto da un residente: arrestato dai carabinieri

Ha messo a segno un furto in un appartamento ed è stato bloccato e arrestato dai carabinieri nel giardino dell'abitazione. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, 1° novembre, a Vedelago. A finire in manette per furto aggravato in abitazione un 20enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Il "topo d'appartamento" è stato bloccato dai militari all'esterno dell'abitazione privata di un 59enne, subito dopo aver forzato il portone d'ingresso dell'appartamento, utilizzando un cacciavite. Trafugati tre portafogli (al momento non contenevano nulla) e due accendini del valore complessivo di 100 euro.

La refurtiva non è stata ritrovata (forse gettata via dal 20enne), mentre lo strumento per scassinare il portone che il giovane aveva trovato in un deposito attrezzi attiguo all’abitazione, è stato rinvenuto dai militari dell’Arma nel giardino dell’abitazione “visitata”. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Vedelago, in attesa del processo per direttissima.