Rubano un portafogli in un negozio, ladre incastrate dalle telecamere

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato due donne del posto, una 56enne e una 27enne che il 21 novembre scorso, in un negozio si erano impossessate di un portafoglio contenente alcune banconote e documenti, lasciato inavvertitamente sul bancone di un negozio, il "Lucky store", da una cliente. Le due erano state immortalate dalle telecamere che avevano ripreso la scena, dalla quale si vedeva chiaramente una delle due donne arraffare il portafoglio e nasconderlo. La coppia era stata controllata in zona da una pattuglia di carabinieri a distanza di qualche giorno e questo ha consentito ai militari dell'Arma di identificare le due e chiudere il cerchio.

I carabinieri di Montebelluna hanno denunciato per furto aggravato un 33enne di origini marocchine ritenuto responsabile di due furti di biciclette avvenuti in Montebelluna il 9 e 19 novembre scorsi. Erano stati forzati i lucchetti delle due bici che si trovavano nella pubblica via. valore complessivo 1500 euro circa.