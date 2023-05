Blitz anti-droga alla stazione di Lancenigo: due ragazzi nei guai

Oggi, 9 maggio, alla stazione ferroviaria di Lancenigo nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti si è svolta un’azione congiunta tra il Corpo Intercomunale Postumia Romana di Villorba e il gruppo cinofilo della Polizia Locale di Treviso. Nel corso del controllo sono stati individuati dai cani antidroga due minorenni, un trevigiano e un veneziano, in possesso di sostanze stupefacenti. I giovani, che si stavano recando in un istituto scolastico nelle vicinanze della stazione, come da prassi, sono stati segnalati alla Prefettura.