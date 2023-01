Grande appassionato di basket e tifoso della Tvb: addio a "Squalo", è morto a 46 anni

Era un grande appassionato di basket, sia in campo come giocatore amatoriale che da tifoso della Tvb (fin da giovanissimo presenza fissa al Palaverde per tutte le partite) e per questo era molto conosciuto e amato. Un punto di riferimento. Si è spento mercoledì scorso, 4 gennaio, all'età di 46 anni, Niccolò Amadio, da molti conosciuto con il soprannome di "Squalo", un nomignolo simpatico che qualcuno gli ha affibbiato per via del naso particolarmente pronunciato. A stroncarlo è stata una rara malattia degenerativa da cui era affetto. Amadio, da tutti ricordato per la sua generosità e gentilezza, lascia la moglie Laura e due figli di 13 e 11 anni, Matteo (compiuti il 5 gennaio, il giorno seguente alla scomparsa del padre) e Elena. Originario di Villorba, Amadio ha gestito per alcuni anni la tabaccheria di viale Montegrappa a Lancenigo di Villorba, dopo essersi diplomato al Pio X di Treviso e laureato in economia e commercio a Bologna: proprio le sue grandi doti matematiche sono state trasmesse al figlio maggiore, che nel 2022 ha vinto il titolo italiano proprio alle olimpiadi della matematica, a Kangourou. In passato anche esperienza come manager in alcune aziende emiliane e alla Garbuoi, a Carità. Attualmente viveva con la famiglia a Ponzano Veneto. Il funerale si terrà lunedì prossimo, 9 gennaio, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Lancenigo. Oltre alla sua famiglia lascia il papà, Paolo, noto imprenditore nel settore dei trasporti. Non mancheranno decine di amici di "Squalo" che vivono ore di lutto per la grave perdita: in tanti hanno scritto messaggi di cordoglio e affetto sui social per ricordarlo.