Raccoglie da terra un petardo inesploso, ferito un bimbo di sei anni

Tanta paura e una leggera ustione ad una mano. Se l'è cavata fortunatamente con lievi ferite un bimbo di sei anni, rimasto ferito da un piccolo petardo nella notte di Capodanno. L'episodio è avvenuto nel centro di Vittorio Veneto e ha costretto i genitori del piccolo a chiedere aiuto al Suem 118. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso per le medicazioni del caso, per poi essere dimesso in nottata. Sull'episodio indagano ora i carabinieri. Attraverso le telecamere i militari tenteranno di identificare chi ha lanciato i petardi, peraltro vietati nella maggior parte dei Comuni della Marca, proprio per evitare incidenti simili. Le ordinanze però, come prevedibile, sono state largamente disattese dai trevigiani.

Sempre nella notte tra 31 dicembre e 1° gennaio si è registrata una rissa all'esterno della discoteca Rdka, in Fonderia, tra un gruppo di trevigiani e alcuni balcanici. Infine un episodio vandalico si è registrato a Dosson di Casier, con un gruppetto di ragazzi che ha vandalizzato una delle casette dei libri presenti nel parco pubblico. I ragazzini, secondo una residente, avrebbe lanciato nel fossato alcuni tra i volumi. A Valdobbiadene danni sono stati provocati alla damiera in plastica (uno dei giochi installati nell'area) presente nella nuova piazza principale. Infine nella serata di San Silvestro non sono mancate le "solite" incursioni dei ladri: ben sette a Vittorio Veneto (bottino complessivo di 50mila euro), a Preganziol, a Mogliano in via Barbiero dove una residente si è trovata a tu per tu con un ladro e ancora a Farra di Soligo, blitz in via San Gallo e in via dei Bert, altri furti anche a Tarzo e Pieve di Soligo.