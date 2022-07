Scivola dalla betoniera e batte la testa, 48enne grave in ospedale

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, poco dopo le 17 a Vittorio Veneto, in via Luigino De Nadai, in un'area sul retro ddel Marco Polo Sporting center. Un operaio di 48 anni, G.G., è caduto dal predellino di una betoniera, da un'altezza di circa un metro, e ha sbattuto violentemente il capo a terra. L'uomo si trovava nell'area di cantiere allestita per realizzare la copertura dei nuovi campi da padel del centro sportivo. In base ad una prima ricostruzione il 48enne si è diretto verso il camion per prendere una bottiglia d'acqua ma, una volta salito, ha perso la presa ed è caduto all'indietro, sbattendo il capo contro un sasso presente a terra. L'uomo ha perso subito conoscienza: è stato soccorso dai colleghi e quindi dal medico e dagli infermieri del Suem 118 che ne hanno disposto il trasferimento in elicottero (atterrato nel vicino campo da gol) all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.