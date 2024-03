Rogo nella libreria per bambini, 10mila libri distrutti: scatta la gara di solidarietà

Un incendio ha distrutto almeno 10mila libri di una libreria per ragazzi di Vittorio Veneto, "Il treno per Bogotà", in galleria IV Novembre, nel cuore del centro. L'allarme è scattato interno alle 3.30 della notte tra mercoledì e giovedì: a lanciarlo alcuni residenti che hanno sentito distintamente nell'aria un forte odore di bruciato. I vigili del fuoco vittoriese, intervenuti con una squadra, hanno spento le fiamme, evitando che potessero ulteriormente propagarsi, e dichiarato per ora inagibile il negozio. Non è stato fortunatamente necessario evacuare lo stabile. I danni sono molto ingenti. A causare le fiamme, secondo quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto giunti sul luogo dell'incendio per un sopralluogo, sarebbe stata una candela lasciata accesa sopra ad un tavolino: il rogo si è poi propagato ad altre centinaia di libri. Per ora è del tutto escluso il dolo. Decine i cittadini che hanno voluto manifestare la loro solidarietà alla titolare, Vera Salton che non si darà certo per vinta. La libraia ha annunciato che le attività didattiche solitamente svolte all'interno della libreria verranno trasferite alla libreria "Settimo Binario" di Conegliano. Nelle prossime settimane si svolgerà inoltre un mercatino per raccogliere fondi e supporto de "Il treno per Bogotà". «Capiremo se qualcuno vorrà adottare i libri che adesso hanno tanto fumo e poi faremo come la Fenice in Harry Potter, si rinasce» ha detto Vera ad Antenna Tre durante un collegamento nel corso del tg delle 12 «Il treno di Bogotà è già ripartito». Per ora impossibile stabilire quando l'attività potrà ripartire.