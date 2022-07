Si accascia durante un'escursione, 63enne stroncato da un malore

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, poco dopo le 11, a Falcade, lungo il sentiero che da Passo Valles porta al Mulaz. Un escursionista vittoriese di 63 anni, Francesco Scarabel, si è accasciato a terra ed è morto a causa di un infarto. Ad assistere alla tragedia è stata la moglie dell'uomo che ha subito lanciato l'allarme al 118. I soccorritori del Suem di Pieve di Cadore hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita: i presenti hanno subito avviato le pratiche del massaggio cardiaco. La salma è stata recuperata e trasportata al Pian della Sussistenza, dove ad attenderla c’erano i Carabinieri, il carro funebre e una squadra del soccorso alpino della Val Biois. Scarabel era molto conosciuto: attualmente svolgeva il ruolo di allenatore delle squadre giovanili del club calcistico San Michele Salsa e in precedenza del Refrontolo. Ex rappresentante di un’azienda di gelati e in pensione da qualche anno, il 63enne aveva giocato svariati anni con la maglia del San Giacomo per poi diventarne l’allenatore, ottenendo anche una promozione in seconda categoria.