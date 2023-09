Vittorio Veneto, escursionista incontra un orso sulla strada per il Cansiglio

Nella mattinata di ieri, 16 settembre, verso le 7.30, in località “Santa Augusta” nella zona di Vittorio Veneto, un escursionista del posto nel transitare su una strada sterrata in direzione del Cansiglio, ha notato la presenza di un orso adulto (non meglio indicato ma comunque di grossa taglia), che alla sua vista si è subito allontanato facendo perdere tracce. Nel giugno scorso altri avvistamenti simili si erano verificati anche a Fregona e Cordignano: a registrare il passaggio di un orso erano state in questo caso le fototrappole utilizzate dai cacciatori.