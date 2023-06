Allaccio abusivo alla rete elettrica per far crescere le piantine di marijuana

Una mini-serra, con 6 piantine di marijuana con relativa lampada a luce artificiale e ventilatore, allestita in una stanza dell'abitazione. In soffitta un vivaio con 75 piante, sempre di marijuana, immerse in acqua, ventilatori, pareti isolate e lampade da 600 watt. Una piccola "centrale" per la produzione della sostanza stupefacente, alimentata con un allacciamento abusivo alla rete elettrica, è stata scoperta dai carabinieri in un'abitazione di Vittorio Veneto. Nei guai sono finiti due "pollici verdi", un 55enne e la convivente che sono stati denunciati in concorso per furto aggravato di energia elettrica e la violazione della legge in materia di stupefacenti.

I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione su segnalazione del Suem 118: medico e infermieri sono intervenuti per lo stato particolarmente alterato del 55enne. Uno sguardo sommario ai locali dell'abitazione ha permesso ai militari di scoprire che in una stanza della casa era stata ricavata la mini-serra. Proprio scollegando le apparecchiature usate per far crescere le piantine citate dalla rete elettrica i militari si sono accorti dell'esistenza di un verosimile allaccio abusivo. E' stato così fatto intervenire personale della società distributrice di energia per ispezionare l'impianto, che constatava come i collegamenti elettrici si indirizzassero verso i piani alti dell'abitazione. E proprio accedendo mediante una scala, attraverso una botola, alla soffitta della casa, ecco l'ulteriore scoperta: un vivaio vero e proprio, tutto abusivamente allacciato "a monte" del contatore.